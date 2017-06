Nach den vergangenen vergleichsweise langweiligen Zinssitzungen gibt es heute eine echte Überraschung: Die Europäische Zentralbank deutet einen Kurswechsel in der Geldpolitik an. Aus ihrer Zinsprognose strich sie eine wichtige Formulierung. Der EZB-Beschluss enthält folgenden Passus: „Der EZB-Rat geht davon aus, dass die EZB-Leitzinsen für längere Zeit und weit über den Zeithorizont des Nettoerwerbs von Vermögenswerten hinaus auf ihrem aktuellen Niveau bleiben werden.“ Bei den letzten Zinsentscheiden war die Formulierung immer durch den Zusatz „oder einem niedrigeren Niveau“ ergänzt worden. Damit signalisiert der EZB-Rat, dass er sich langsam auf einen Ausstieg aus der ultra-lockeren Krisenpolitik vorbereitet. Dies war im Vorfeld der Zinssitzung von zahlreichen Beobachtern erwartet worden. Vor allem aus Deutschland erfährt die EZB zunehmend Kritik an ihrem Kurs der ultralockeren Geldpolitik Die Leitzinsen bleiben jedoch trotz aller Kritik auf dem aktuellen Rekordtief. Auf der Pressekonferenz ab 14:30 Uhr dürften Mario Draghi hierzu viele Fragen gestellt werden. Die Konferenz im Live-Ticker.

So hat die Europäische Zentralbank entschieden: