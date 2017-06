FrankfurtDie Beteiligungsgesellschaft General Atlantic trennt sich von Axel-Springer-Aktien für mehr als 120 Millionen Euro. General Atlantic bot am Montagabend 2,25 Millionen Aktien - die Hälfte ihres verbliebenen Springer-Anteils - institutionellen Investoren zum Kauf an, wie die mit der Transaktion beauftragte Bank of America Merrill Lynch mitteilte. Bereits nach zwei Stunden konnte sie die Bücher schließen und kündigte an, die Aktien würden zu je 54,90 Euro zugeteilt. Der Preis liegt nur 1,4 Prozent unter dem Xetra-Schlusskurs vom Montag.