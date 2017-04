DüsseldorfWelche Erfindungen sind für Sie unverzichtbar? Welche Innovationen haben Ihr Leben revolutioniert? Die Businessplattform Edition F sucht, gemeinsam mit dem Handelsblatt, Zeit Online und Gründerszene als Medienpartner, 25 Frauen, deren Erfindungen unsere Welt verändern. Wir stellen Ihnen Jury vor, Sie nominieren. Los geht‘s!

„25 Frauen, deren Erfindungen unser Leben verändern“

Frauen verändern jeden Tag unsere Welt, mit dem was sie sagen, was sie anstoßen, was sie tun. Mit Impulsen, die dazu beitragen, unser Leben zu erleichtern und uns neue Perspektiven eröffnen. Innovationskraft ist der Motor, der uns in allen Bereichen unseres Lebens weiterbringt – der aus Stillstand eine Bewegung, einen Sprung nach vorne macht.