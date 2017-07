MailandItaliens Banken werden einer Studie zufolge rund zehn Jahre brauchen, um ihre Milliardenbestände an faulen Krediten auf ein in Europa vorherrschendes Niveau abzubauen. Die Schaffung einer „Bad Bank“ die den Instituten die Problemdarlehen abnimmt und an Investoren weiterverkauft, könnte bei der Lösung des Problems jedoch helfen, hieß es in einer am Montag veröffentlichten Studie der US-Investmentbank Morgan Stanley.