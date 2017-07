BerlinEZB-Vizechef Vitor Constancio hat eine umfassende Strategie zum Abbau fauler Kredite (NPL) in der Euro-Zone gefordert. Im Kern gehe es darum, die Interessen von Banken, Anlegern und Behörden aufeinander abzustimmen, schreibt der Portugiese in einem Gastbeitrag für die „Börsen-Zeitung“ vom Mittwoch. „Bei einer entsprechenden Struktur konnten nationale Vermögensverwaltungsgesellschaften (AMC) erfolgreich dazu beitragen, dass sich die Belastung der Banken durch die NPL-Bestände verringerte und der Wert der Aktiva realisiert wurde“, so Constancio. Gäbe es ein Konzept für nationale AMC im Euroraum, würden „die zuständigen Stellen Zeit und Geld sparen“.

Neben nationalen Vermögensverwaltungsgesellschaften könnten aus Constancios Sicht auch Verbriefungsprogramme einen Impuls geben: „Hier dürften Eingriffe der öffentlichen Hand erforderlich sein, um zu signalisieren, dass der Staat entschlossen Strukturreformen vorantreibt, mit denen die Bewertung der Vermögenswerte verbessert wird“, schreibt der stellvertretende Präsident der Europäischen Zentralbank.