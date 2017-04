Frankfurt/MünchenBundesbankvorstand Andreas Dombret hat sich gegen den Einsatz von Steuergeldern zum Abbau milliardenschwerer fauler Bankkredite in Europa ausgesprochen. Dombret lobte in einem „Focus“-Interview (Samstag) zwar den Vorschlag des obersten europäischen Bankenaufsehers, Andrea Enria, die faulen Kredite von Europas Instituten in Höhe von einer Billion Euro in einer großen Bad Bank zu bündeln: „Die Idee hinter diesem Vorschlag ist eine gute, und der Handlungsbedarf ist hoch.“

Zugleich kritisierte das für Finanzaufsicht zuständige Bundesbank-Vorstandsmitglied allerdings, dass das Modell auf Staatsgarantien hinauslaufe. „Bei der Lösung des Problems sollte es meiner Meinung nach weder zu einer Vergemeinschaftung des Risikos in der EU kommen noch zum Einsatz nationaler Steuergelder.“