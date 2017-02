Am Montag stellte die ABN eine neue Managementstruktur vor. Demnach sollen zehn von 19 Topmanagern das Institut verlassen, eine Management-Ebene darunter fallen 60 von 100 leitenden Positionen weg. Die neue Struktur soll die geschrumpfte Größe der Bank widerspiegeln. „In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Mitarbeiter deutlich gesunken, aber der Umfang des Senior Managements hat sich nicht verändert“, sagt Vorstandschef Kees van Dijkhuizen.

Unterhalb des Vorstands soll ein sogenanntes Exekutivkomitee angesiedelt werden. Ihm sollen die Chefs der einzelnen Institutssparten angehören sowie Vorstandschef van Dijkhuizen, sein Stellvertreter und der künftige Finanzchef, der noch gesucht wird. In Zukunft können weitere Managementposten wegfallen: Bankchef van Dijkhuizen kündigte an, dass die neue Aufstellung regelmäßig überprüft werden soll.

Derzeit beschäftigt das Institut circa 26.500 Mitarbeiter. In den kommenden Jahren sollen weitere rund 1.500 Stellen wegfallen.

Im Jahr 2007 hatten drei Banken die ABN per feindlicher Übernahme geschluckt: Die spanische Banco Santander, die britische Royal Bank of Scotland und die frühere belgische Finanzgruppe Fortis führten die bis dahin größte Bankübernahme der Geschichte aus. Wegen der großen Schuldenlast gerieten der Finanzkonzern Fortis und die RBS selbst in Schieflage.