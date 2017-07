FrankfurtNeue internationale Bilanzierungsvorschriften zur Abschreibung fauler Kredite werden die Rückstellungen vieler Banken nach oben treiben. Nach einer Umfrage der EU-Bankenregulierungsbehörde EBA erwarten die Geldhäuser dadurch im Schnitt um 13 Prozent höhere Rückstellungen als bisher. Sie haben errechnet, dass die Vorgabe des International Accounting Standards Board (IASB), die 2018 in Kraft treten soll, ihre harte Kernkapitalquote (CET1) damit um 0,45 Prozentpunkte abschmelzen lassen werde, wie die EBA am Donnerstag mitteilte. Dabei bekommen die Banken die neuen Regeln inzwischen besser in den Griff: In einer ersten Studie unter 50 Banken hatten sie eine um 18 Prozent steigende Risikovorsorge befürchtet, die die Kapitaldecke um 0,59 Prozentpunkte drücken würde.

Nach der unter „IFRS9“ bekannten Neuregelung müssen Banken, die nach dem internationalen IFRS-Standard bilanzieren, vom nächsten Jahr an weit früher und umfassender für faule Kredite vorsorgen als bisher.