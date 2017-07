Bild vergrößern Der Dienstleister Aeroground befördert das Gepäck für Air Berlin. Reuters Bild:

Seit Wochen geben sich Air Berlin und der Dienstleister Aeroground wechselseitig die Hauptschuld am Gepäckchaos in Tegel. Nun bietet Aeroground der Fluggesellschaft einen Ausstieg aus dem Vertrag an.