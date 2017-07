Frankfurt/LondonSpätes Geschenk vom Osterhasen: Die beiden europäischen Flaggschiff-Airlines Air France-KLM und IAG (British Airways und Iberia) profitieren im zweiten Quartal davon, dass die Oster-Reisezeit dieses Jahr ins zweite Quartal rutschte. IAG meldete am Freitag ein Umsatzplus von 4,3 Prozent auf 5,95 Milliarden Euro, bei Air France-KLM betrug das Plus sechs Prozent auf 6,61 Milliarden Euro. Deutlich stärker stieg der Gewinn beider Fluggesellschaften. IAG schaffte ein Plus von rund 25 Prozent auf 540 Millionen Euro, der französisch-niederländische Rivale verneunfachte seinen Gewinn gar auf 367 Millionen Euro.

IAG-Chef Willie Walsh hob daraufhin seine Prognose für das Gesamtjahr an. Er erwartet nun trotz der Unsicherheit durch den geplanten Ausstieg Großbritanniens aus der EU einen Zuwachs beim operativen Gewinn im zweistelligen Prozentbereich.