BangkokIch freue mich eigentlich immer über Besuch, aber wenn Sie sich in Bangkok in meiner Nachbarschaft einquartieren wollen, muss ich Sie warnen: Sie stehen dann schon mit einem Bein im Gefängnis. Das zumindest legt eine zwei Meter hohe Hinweistafel nahe, die meine Hausverwaltung vor ein paar Wochen neben der Eingangstür aufgestellt hat: „Warnung“, steht da in Großbuchstaben. Das Wohngebäude sei kein Hotel, Zimmer tage- oder wochenweise zu mieten verstoße gegen das Gesetz. Bereits angekommene Urlauber sollten sich sofort an das Gebäudemanagement wenden. „Sonst werden Sie zur Polizei geschickt und strafrechtlich verfolgt.“

Ähnliche Formulierungen finden sich in Bangkok inzwischen in vielen Wohnkomplexen. Die harten Drohungen überraschen mich. Sie richten sich an Touristen, die Wohnungen über Internetportale wie Airbnb buchen – die rechtliche Zulässigkeit der privaten Kurzzeitvermietung ist in Thailand umstritten. Doch ist das Grund genug, Urlaubern schon bei der Ankunft davor Angst zu machen, womöglich hinter Gittern zu landen? Gastfreundschaft sieht anders aus. Mit der lokalen Bevölkerung in Kontakt zu kommen ist im Urlaub zwar etwas Schönes – aber die erste neue Bekanntschaft muss nicht unbedingt der diensthabende Beamte an der nächsten Polizeiwache sein.