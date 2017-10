Finanzexperten sind sich nahezu einig: An den Aktien- und Immobilienmärkten haben sich Kurs- und Preisblasen gebildet beziehungsweise werden solche Auswüchse entstehen. Das sagen 92 Prozent der Manager aus rund 400 Finanzfirmen in Deutschland, die das an der Frankfurter Universität angesiedelte Forschungsinstitut Center for Financial Studies befragt hat. Den Grund für solche aufgepumpten Märkte erkennen die Führungskräfte in der extrem expansiven Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB), die seit 2015 monatlich Staats- und Unternehmensanleihen in Milliarden-Euro-Höhe ankauft und damit Geld in die Wirtschaft presst. Außerdem hat sie den Leitzins – zu dem sich Banken von der EZB Geld leihen – im März vergangenen Jahres auf null gesetzt, um billige Kredite zu ermöglichen. Die Notenbanker wollen so das Wirtschaftswachstum und die Inflation ankurbeln.

Ob diese Operation aber gelungen ist, darüber scheiden sich die Geister der befragten Manager. Nur knapp 12 Prozent billigen dem EZB-Chef Mario Draghi und seinen Kollegen Erfolg des Ankurbelungsprogramms zu, rund die Hälfte hält es für „teilweise“ gelungen. Dagegen meinen knapp 38 Prozent, die Maßnahmen seien gescheitert.