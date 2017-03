UnterföhringDie Allianz ist in Deutschland in der Schaden- und Unfall-Versicherung nach zehn Jahren wieder im Vorwärtsgang. Die Sachversicherungssparte sei mit 3,2 Prozent zum ersten Mal seit 2007 wieder stärker gewachsen als der Markt, sagte Deutschland-Chef Manfred Knof am Donnerstag in Unterföhring bei München. Finanzvorstand Burkhard Keese sprach von einem „langen Tal der Tränen“, das die Allianz mit neuen Produkten verlassen habe. Zum ersten Mal seit Jahren sei es ihr auch gelungen, mehr Neuverträge abzuschließen als Kündigungen hinzunehmen. „Ich hätte das vor drei Jahren nicht für möglich gehalten“, sagte Keese.

In der Lebensversicherung ist die Allianz unangefochten die Nummer eins. Gemessen am Umsatz schraubte Allianz Leben seinen Marktanteil im vergangenen Jahr auf 20,8 von 19,3 Prozent. Sie habe 31 (2015: 27) Prozent aller neuen Verträge in der Branche auf sich vereinigt, sagte Keese. 90 Prozent des Neugeschäfts entfielen inzwischen auf die neuen Policen ohne lebenslange Garantien, Riester-Verträge machten den Rest aus. Spartenchef Markus Faulhaber schloss einen Verkauf oder eine Ausgliederung der Altbestände an klassischen Lebensversicherungen aus: „Wir denken in keiner Weise daran. Der Altbestand ist profitabel.“ Der Rivale Ergo hatte sich entschieden, die teuren Altverträge getrennt vom Neugeschäft abzuwickeln.