Die Bawag wollte ihr Interesse an der OLB nicht bestätigen. Eine Sprecherin der Wiener Bank teilte mit, das Institut habe genügend Kapital, um „organisch zu wachsen, andererseits aber auch grundsätzlich mögliche Akquisitionen am Markt zu sondieren, um ihr Kerngeschäft auszubauen“. Die Bawag sei auch weiterhin an Zukäufen interessiert. „Zu konkreten Plänen können wir derzeit jedoch nichts kommunizieren.“ Die Allianz wollte sich zu dem Verkaufsprozess nicht äußern.

Die Allianz hatte die OLB, an der sie rund 90 Prozent hält, im Herbst zum Verkauf gestellt. An der Börse ist die Bank mit 2200 Mitarbeitern und einer Bilanzsumme von 13 Milliarden Euro rund 400 Millionen Euro wert. Für die Commerzbank wäre die OLB eine Chance, ihr Geschäft mit Privatkunden und dem Mittelstand in der Region um Bremen auszubauen. Ein Insider sagte, die Bank sei in dem Prozess lange zu siegessicher aufgetreten. Apollo hat in der Region bereits die Bremer Kreditbank und das Bankhaus Neelmeyer gekauft.