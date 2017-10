MünchenDer Münchner Versicherungsriese Allianz hat einen neuen Käufer für sein Lebensversicherungs-Portfolio in Taiwan gefunden. Die 78.000 hochverzinsten Policen mit Deckungsrückstellungen von 1,2 Milliarden Euro gehen für den symbolischen Preis von einem Taiwan-Dollar nun an die taiwanische China Life Insurance, wie die Allianz am Donnerstag mitteilte.

Im vergangenen Jahr hatte sie den Bestand eigentlich an die Taiwan Life Insurance verkaufen wollen, der zum Finanzriesen CTBC gehört. Doch die Finanzaufsicht in Taiwan habe die Transaktion blockiert, sagte ein Allianz-Sprecher. Auch der neue Käufer braucht noch grünes Licht der Aufseher und der Aktionäre.