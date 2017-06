DublinDie einstige Krisenbank Allied Irish Banks hat eine erfolgreiche Rückkehr an die Börse gefeiert. Kurz nach Handelsstart an den Börsen in Dublin und London notierten die Aktien des irischen Geldhauses am Dienstag mit 4,76 Euro gut acht Prozent über dem Ausgabepreis von 4,40 Euro. Irland hatte für drei Milliarden Euro ein Aktienpaket von 25 Prozent am Markt verkauft.

Damit hat der Staat in etwa die Hälfte der 21 Milliarden Euro wieder herausbekommen, die er für die Rettung des Instituts ausgegeben hatte. AIB ist der drittgrößte Bankbörsengang in Europa seit der weltweiten Finanzkrise 2008 und die größte Emission in London seit sechs Jahren.