BerlinDie Deutsche Bank verkauft ihre Fondsverwaltung Alternative Fund Services (AFS) an Apex Fund Services und die US-Beteiligungsgesellschaft Genstar Capital. Zum Preis machten Apex und Genstar am Donnerstag keine Angaben. Die Transaktion solle im zweiten Quartal 2018 unter Dach und Fach gebracht werden. Der Geschäftsbereich AFS der Deutschen Bank ist in der globalen Fondsverwaltung tätig und erbringt unter anderem Dienstleistungen für Hedgefonds und Private Equity.