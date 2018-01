New YorkEine einmalige Sonderbelastung in Höhe von 2,6 Milliarden Dollar wegen der neuen US-Steuergesetze beschert American Express (Amex) erstmals seit 26 Jahren einen Quartalsverlust. In den drei Monaten bis Ende Dezember muss der Kreditkartenanbieter ein Minus von 1,2 Milliarden Dollar (eine Milliarde Euro) verbuchen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte der Visa-Rivale noch 825 Millionen Dollar verdient.

Die Reform der Trump-Regierung senkt zwar die Unternehmenssteuern deutlich, wovon Konzerne auf längere Sicht profitieren. Zunächst werden aber oft hohe Summen abgeschrieben, weil auch steuerlich absetzbare Beträge sinken und eine Sonderabgabe auf im Ausland geparktes Vermögen anfällt.