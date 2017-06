Sie könnte eine Minderheitsregierung zu bilden versuchen. Darauf deuten Mays Worte hin. So sagte sie in der Nacht zu Freitag: Die Konservativen würden versuchen, das Land zu regieren, um eine „Periode der Stabilität“ zu gewährleisten. Doch eigentlich muss May zurücktreten und einem anderen Politiker die Führung überlassen. Sie hat sich zu viele Fehler erlaubt, die deutlich machen: Sie ist dem Job nicht gewachsen, das Land aus der EU zu führen und parallel das Königreich zu vereinigen, die Risse zu kitten, die sich zwischen Generationen und den verschiedenen Teilen des Landes aufgetan haben.

Sie hat einen Teil ihrer Stammwählerschaft verprellt. So hat sie angekündigt, dass ältere Briten künftig einen deutlich höheren Anteil ihrer Pflegekosten selbst bezahlen müssen. Es war ein Wahlkampfversprechen, was sie völlig ohne Not abgab. Es hat ihre Popularitätswerte einbrechen lassen und Labour-Chef Jeremy Corbyn Vorteile verschafft. May hat schlicht die Konsequenzen ihrer Ankündigung völlig unterschätzt.

Als die Parteibasis rebellierte, ist sie zurückgerudert, hat dann aber trotzig darauf beharrt, es habe sich nichts, aber auch nichts geändert. May hat sich schon vorher den Spitznamen die „Königin der U-Turns“ eingefangen, weil sie ihre Meinungen häufiger wechselte. Diesen Eindruck hat sie noch einmal verstärkt und damit deutlich gemacht: Wenn es darauf ankommt, ist sie nicht „stark und stabil“, wie sie im Wahlkampf wieder und wieder betonte, sondern „schwach und schwankend“.

Sie hat ihren Führungsstil nicht an ihre neue Aufgabe angepasst. Vor dem Einzug in die Downing Street war May Innenministerin und hat mit einer kleinen Gruppe Vertrauter ihre Aufgabe bewältigt. Dabei ist sie auch geblieben, als sie Premierministerin wurde. Das führte zu falschen, einsamen Entscheidungen.

Sie hat von den Wählern einen Blankocheck bei sehr wichtigen Fragen zu ihrer Zukunft gefordert – etwa dazu, wie genau der Brexit aussehen sollte. Sie konnte kein Bild davon zeichnen, wie ein Leben außerhalb der EU für die Briten, die britische Wirtschaft aussehen könnte. Sie hat den Menschen stattdessen im Prinzip gesagt: Vertraut mir, ich werde den besten Deal für euch herausholen. Doch wie sollten die Menschen ihr vertrauen angesichts der Fehlkalkulationen, die nach und nach zutage traten und einiger Versprechen, die sie abgab, die aber anderen wiederum widersprachen?

So stellte sie den Menschen in Aussicht, dass sie die Zahl der Einwanderer auf unter 100.000 pro Jahr drücken würde. Gleichzeitig versprach ein „globales Großbritannien“ und auf die Bedürfnisse der Wirtschaft wollte sie eingehen, die teilweise auf Einwanderer angewiesen ist. Wie sie diese Dinge miteinander vereinbaren will, das ließ sie offen. Sie hat die Wähler nicht wie erwachsene Menschen behandelt.