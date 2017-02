Frankfurt/LondonBundesbank-Vorstand Andreas Dombret schätzt die Aussichten auf einen vollen Zugang zum EU-Binnenmarkt für Finanzfirmen in Großbritannien nach einem Brexit eher gering ein. Viele Unternehmen hofften auf eine Äquivalenzvereinbarung als Ersatz für den sogenannten EU-Pass, sagte Dombret am Freitag in London.

Er sei aber skeptisch, ob dies eine Grundlage für langfristige Entscheidungen der Unternehmen über den Sitz ihrer Geschäfte sein könne. „Äquivalenz ist wirklich etwas anders als Zugang zum gemeinsamen Markt.“ Unter Äquivalenz wird die Anerkennung der jeweiligen Aufsichts- und Bankenregulierungen zwischen der EU und Drittländern verstanden.