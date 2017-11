FrankfurtDie Bundesbank lehnt Änderungen an den von der Europäischen Zentralbank (EZB) selbst gesteckten Regeln für die billionenschweren Anleihenkäufe ab. „Es ist ganz offensichtlich, dass Veränderungen dieser Parameter, die der EZB-Rat aus gutem Grund selbst gesetzt hat, die Geldpolitiker tief in den Bereich der Fiskalpolitik ziehen würden”, warnte Bundesbank-Vorstand Joachim Wuermeling am Mittwoch auf einer Veranstaltung in London laut Redetext. Und zwar zu tief, fügte er hinzu.

Die deutsche Notenbank stand insbesondere den Staatsanleihen-Käufen von Anfang an kritisch gegenüber. Sie sieht die inzwischen auf 2,55 Billionen Euro angelegten Käufe als reines Notfall-Instrument - etwa um eine gefährliche Preisspirale nach unten abzuwehren.