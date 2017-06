Frankfurt/MainDer Verkauf der Arag Lebensversicherung an einen professionellen Abwickler ist perfekt. Die Versicherungsaufsicht BaFin habe die Übertragung der 322.000 Arag-Policen und der zugehörigen rund 2,8 Milliarden Euro an Kapitalanlagen auf die Frankfurter Leben genehmigt, teilte der neue Eigentümer am Donnerstag mit. Die Düsseldorfer Arag hatte beschlossen, das Neugeschäft in der Lebensversicherung einzustellen und sich auf die Rechtsschutz-Sparte zu konzentrieren. Arag Leben wird in Frankfurt Münchener Lebensversicherung umbenannt. Insgesamt sind damit fünf deutsche Lebensversicherungsgesellschaften in Abwicklung.

Hinter der Frankfurter Leben stecken der chinesische Investor Fosun und die BHF-Bank, die zuvor schon die Basler Leben in Deutschland übernommen hatte. Insgesamt verwaltet sie nun 450.000 Verträge und rund fünf Milliarden Euro Kapitalanlagen. "Weitere Zukäufe von anderen Versicherungsunternehmen sind geplant", sagte Aufsichtsratschef Christian Wrede. Dem konkurrierenden Abwickler Viridium (ehemals Heidelberger Leben) gehören drei Leben-Bestände.