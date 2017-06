BerlinIn der niederländischen Provinz Limburg, nicht weit von der deutschen Grenze entfernt, probiert die Deutsche Bahn den Nahverkehr der Zukunft aus. So betreibt das Tochterunternehmen Arriva etwa einen Bedarfsverkehr, bei dem Taxiunternehmen die Fahrgäste auf Anforderung abholen. Oder es kommt der Nachbarschaftsbus vorbei, der zwar Arriva gehört, aber von Bürgervereinen selbst gefahren wird. Erst zum Jahreswechsel hat die Bahn-Tochter den mit 2,5 Milliarden Euro umfangreichsten Verkehrsvertrag in den Niederlanden übernommen. Bedingung des staatlichen Auftraggebers war, auch in Regionen abseits der viel befahrenen Routen ein öffentliches Verkehrsangebot aufzubauen.

Auch in der englischen Grafschaft Kent probiert das Unternehmen Neues aus – unter dem Label „Arriva Click“. Über eine Smartphone-App können Kunden zu jedem Zeitpunkt einen Minibus für die Fahrt zum gewünschten Ziel bestellen. Dieser Bus hält nur wenige Minuten später an einer nahegelegenen Straßenecke, unabhängig von Fahrplan oder Haltestelle. Der Kunde gibt in die App Abhol- und Zielort ein, prüft, ob ein Platz verfügbar ist, und bucht die Fahrt. Dabei gleicht das Programm automatisch die Daten mit denen anderer Nutzer ab, deren Fahrtziel in derselben Richtung liegt. Der Fahrpreis wird vom zuvor aufgeladenen App-Konto abgebucht; Vorreservierungen bis zu einem Monat sind möglich.