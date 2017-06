DüsseldorfDer Energiekonzern Eon will nach den Worten von Vorstandschef Johannes Teyssen aus der Rückzahlung der Brennelementesteuer keine Sonderdividende ausschütten. „Wir wollen das Geld nicht für Dividenden und schon gar nicht für Abenteuer nutzen. Es geht ausschließlich in den Rückbau alter Anlagen und die Stärkung der Bilanz“, sagte der Manager in einem vorab veröffentlichten Interview des Nachrichtenmagazins „Focus“.

Konkurrent RWE hatte angekündigt, einen Teil seiner Steuerrückerstattung für eine Sonderdividende von einem Euro je Aktie zu verwenden.