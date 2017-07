DüsseldorfDer frühere Chef der spanischen Bank Caja Madrid Miguel Blesa ist tot. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, hat die Polizei die Leiche am Mittwoch mit einer Schusswunde in der Brust auf einem Jagdanwesen in der Nähe von Cordoba aufgefunden. Die genauen Todesumstände würden derzeit untersucht. Blesa galt für viele Spanier als einer der Mitverantwortlichen für die Bankenkrise den Landes.

Bis 2010 hatte Blesa das spanische Geldhaus mehr als eine Dekade lang geleitet. Gemeinsam mit seinem Nachfolger und früheren IWF-Chef Roderigo Rato soll Blesa ein Korruptionsnetzwerk aufgebaut haben. Ende Februar wurden die beiden zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt, Rato zu viereinhalb Jahren, Blesa zu sechs.