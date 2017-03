New YorkDie Commerzbank kommt beim Prozess gegen die US-Depotbank BNY Mellon voran. Bezirksrichter George Daniels entschied am Dienstag im New Yorker Finanzdistrikt Manhattan, dass sich Bank of New York Mellon dem Verfahren stellen muss, in dem die Commerzbank einen Schaden von mehr als einer Milliarde Dollar geltend macht. Es geht erneut um die Aufarbeitung der Finanzkrise: Die zweitgrößte deutsche Bank wirft BNY Mellon Vertragsbruch und nachlässiges Verhalten im Umgang mit riskanten Hypothekenverbriefungen (RMBS) vor, die die Commerzbank vor der Krise gekauft hatte. BNY Mellon und ein Anwalt der Commerzbank wollten sich dazu nicht äußern.

Hinter den 73 Kreditpapieren standen Hypothekenkredite, die Immobilienfinanzierer wie Countrywide Home Loans und NovaStar Mortgage vergeben hatten. Diese Institute waren dafür bekannt, dass sie auch finanzschwachen Kunden großzügig Kredite einräumten. BNY Mellon war Treuhänder für die Verbriegungen. Die Commerzbank wirft der Bank vor, sie habe jahrelang "untätig dagesessen", während sich Verluste und Kreditausfälle häuften. Stattdessen hätte sie die Immobilienfinanzierer drängen müssen, wacklige Kredite zurückzukaufen, und Kredit-Dienstleister dazu bewegen, sich schneller um faule Hypotheken zu kümmern.