FrankfurtDie Europäische Zentralbank (EZB) hat umgerechnet rund eine halbe Milliarde Euro an Dollar-Währungsreserven in chinesische Landeswährung umgewandelt. Der Schritt spiegele die gewachsene Bedeutung des Renminbi als globale Währung wider, teilte die EZB am Dienstag mit. Das Reich der Mitte sei zudem einer der größten Handelspartner der Euro-Zone. Die Fremdwährungsreserven der EZB setzen sich damit nun aus Dollar, japanischem Yen, Renminbi, sogenannten Sonderziehungsrechten (SZR) - eine Kunstwährung des IWF - und Gold zusammen.