BerlinDer Aufschwung in Deutschland hält unvermindert an. So hat die Bundesregierung ihre Konjunkturprognose für dieses Jahr deutlich angehoben. Statt einem Plus von 1,5 Prozent erwarten die Experten im Bundeswirtschaftsministerium nun ein Wachstum von 1,9 Prozent. Dies erfuhr das Handelsblatt aus Regierungskreisen. Auch für 2018 sind die Konjunkturexperten optimistischer: Die Bundesregierung rechnet jetzt mit einem Plus von zwei Prozent, nachdem sie im Frühjahr noch von 1,6 Prozent ausgegangen war.

Deutschland profitiere spürbar von der weltwirtschaftlichen Entwicklung, die deutlich besser sei als noch im Frühjahr erwartet, hieß es. Ebenso lägen die Inlandsinvestitionen über den damaligen Erwartungen. Auch habe das Statistische Bundesamt erneut Angleichungen vorgenommen, die die Zahlen nach oben schieben.