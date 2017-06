TokioDer Aufschwung in Japan lässt die Notenbank immer zuversichtlicher auf die Wirtschaft blicken. Sie dürfte bereits auf ihrer nächsten Zinssitzung Ende nächster Woche oder spätestens im Juli optimistischere Töne beim Konjunkturausblick anschlagen, wie Reuters am Mittwoch von mehreren mit der Sache vertrauten Personen erfuhr. "Alle Bereiche der Wirtschaft laufen rund. Es gibt keinen Zweifel, dass sie gut in Form ist." Im April hatte die Bank of Japan die Aussichten für die Konjunktur in so hellen Farben gezeichnet wie seit neun Jahren nicht mehr. Erstmals seit März 2008 sprach sie davon, dass die Wirtschaft auf Expansionskurs sei. Nun könnte diese Formulierung bald einer Sprachregelung weichen, in der von "maßvollem" Wachstum die Rede ist.