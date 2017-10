ZürichDer Hedgefonds RBR Capital fordert die Credit Suisse auf, zwei Teilbereiche separat an die Börse zu bringen. Die Investmentbank solle in New York oder London gelistet werden, hieß es in einer Reuters am Donnerstag vorliegenden Präsentation des aktivistischen Anlegers mit Datum Oktober 2017. Auch das Asset Management – das Geschäft mit Fonds und Profi-Anlegern – solle börsennotiert werden.

Gemessen an vergleichbaren Firmen könnte das Asset Management RBR zufolge alleine auf einen Wert von 6,8 Milliarden Franken kommen, die Investmentbank auf 15,6 Milliarden. Das Schweizer Geschäft einschließlich der ausländischen Vermögensverwaltung sei gar 62,5 Milliarden Franken wert. Mit der Aufspaltung bestehe das Potential, den Aktienkurs der Credit Suisse von gegenwärtig rund 40 Milliarden Franken zu verdoppeln.