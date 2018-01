DavosNach widersprüchlichen US-Signalen zur Wechselkurspolitik warnt die Europäische Zentralbank (EZB) vor einem internationalen Währungskrieg. Nach den Worten von EZB-Direktor Benoit Coeure sollten die großen Industriestaaten ihre Währungen nicht dazu einsetzen, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen. „Das letzte, was die Welt heute braucht, ist ein Währungskrieg“, sagte er am Freitag in einer Diskussionsrunde auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. „Wir sehen, dass zuletzt durch verschiedene Aussagen eine Menge Volatilität geschaffen wurde, und ich glaube, das ist schlicht nicht hilfreich“, ergänzte Coeure, der Mitglied des sechsköpfigen EZB-Führungsteams ist.

US-Finanzminister Steve Mnuchin hatte sich in dieser Woche positiv über einen schwachen Dollar geäußert und damit einen Kursrutsch der US-Währung ausgelöst. US-Präsident Donald Trump gab danach hingegen einen starken Dollar als Ziel aus. Ein Regierungsvertreter sagte am Freitag in Davos zu den unterschiedlichen Äußerungen, Trump und Mnuchin lägen auf einer Linie. Mit Spannung wird erwartet, ob und wie sich der US-Präsident bei seinem für den Freitagnachmittag erwarteten Auftritt in Davos zu dem Währungsthema äußert.