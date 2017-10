SydneyDie australische Großbank Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) hat im Verfahren um manipulierte Referenzzinsen einen Vergleich mit der australischen Finanzaufsicht ASIC geschlossen. Kurz vor Beginn einer Gerichtsverhandlung gab ANZ am Montag eine Einigung mit der Aufsichtsbehörde bekannt. Details will die drittgrößte Bank des Landes erst in einigen Tagen nennen.

Die Finanzaufsicht wirft den drei großen australischen Banken ANZ, Westpac und National Australia Bank vor, den wichtigsten australischen Referenzzins abgesprochen zu haben. Von der sogenannten Bank Bill Swap Rate (BBSW) hängen unter anderem die Hypotheken- und Kreditkartenzinsen ab. Die Finanzaufsicht wirft den drei Instituten vor, den Referenzzins zwischen 2010 und 2012 manipuliert zu haben. Die Berechnung der BBSW wurde 2013 geändert.