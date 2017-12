Marktführer Allianz hatte am Montag angekündigt, die Gesamtverzinsung auf klassische Verträge mit lebenslangen Zinsgarantien im nächsten Jahr stabil bei 3,4 Prozent zu belassen. Die neue Produktgeneration „Perspektive“, bei der die Allianz keine feste Verzinsung mehr über die ganze Laufzeit verspricht und die im Neugeschäft inzwischen dominiert, bringt dann – ebenfalls unverändert – 3,7 Prozent.

FrankfurtWie die Allianz hält auch ihre Rivalin Axa Deutschland die Zinsen für Lebensversicherungen im kommenden Jahr stabil. Die Gesamtverzinsung werde wie im Vorjahr bei durchschnittlich 3,4 Prozent liegen, teilte die zum französischen Versicherungsriesen Axa gehörende Assekuranz am Dienstag mit.

Die Branche beobachtet jedes Jahr genau, wie sich die Allianz positioniert. Viele andere Anbieter orientieren sich an den Münchnern. Die seit Jahren andauernde Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) macht Versicherungskonzernen zu schaffen. Der Großteil der Kundengelder wird traditionell in sichere Anlagen wie Staatsanleihen gesteckt – die derzeit kaum Rendite abwerfen. Frühere Zinsversprechen an Kunden lassen sich immer schwerer einlösen.