DüsseldorfDie WestLB-Bad Bank EAA verkauft ihren Finanzdienstleister EAA Portfolio Advisers GmbH (EPA) an die britische Mount-Street-Gruppe. Das auf die Abwicklung von Krediten spezialisierte Unternehmen mit Sitz in London übernehme die EPA mit rund 90 Mitarbeitern, teilten EAA und Mount Street am Montag mit.

Die EPA solle als eigenständige Gesellschaft erhalten werden und bis mindestens 2020 weiter für die EAA arbeiten. Der Dienstleister verwalte noch Mittel in einer Höhe von rund 29 Milliarden Euro für die EAA. Einen Kaufpreis nannten beide Seiten nicht – darüber sei Stillschweigen vereinbart worden.