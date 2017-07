LondonGriechenlands Rückkehr an die Kapitalmärkte rückt näher. Der Euro-Staat habe ein Konsortium aus sechs Banken damit beauftragt, eine Fünf-Jahres-Anleihe auf den Weg zu bringen, wie der Thomson-Reuters-Branchendienst IFR am Montag unter Berufung auf eines der Institute berichtete. Dazu solle es am frühen Nachmittag eine Telefonschaltkonferenz für weltweite Investoren geben. Zu den Konsortialbanken gehören demnach die Deutsche Bank, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs und HSBC.