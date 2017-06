MadridDie spanische Börsenaufsicht ermittelt wegen möglichen Insiderhandels vor dem Zusammenbruch der Banco Popular. Die Behörde werde untersuchen, ob in den Tagen vor der Rettung des Kriseninstituts durch die spanische Großbank Santander, vertrauliche Informationen genutzt oder die Aktie manipuliert wurde, sagte der Chef der Börsenaufsicht (CNMV), Sebastian Albella, der Finanzzeitung „Expansion“ in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte das sechstgrößte Geldhaus Spaniens mit seinen 1800 Filialen und fast 12.000 Mitarbeitern nach einer massiven Kapitalflucht als nicht überlebensfähig eingestuft. Als Retter in der Not fungierte die Santander, die das Institut für einen symbolischen Euro übernahm, jetzt aber eine milliardenschwere Kapitalerhöhung anschieben muss. Die Aktien der Banco Popular wurden wertlos.