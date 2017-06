MadridDer Verwaltungsratschef der spanischen Krisenbank Banco Popular, Emilio Saracho, wird einem Insider zufolge in der kommenden Woche Vertreter der Europäischen Zentralbank (EZB) treffen. Der für Dienstag angesetzte Termin sei bereits vor einiger Zeit geplant worden und Teil der Routine-Aufsicht der EZB, sagte der Insider der Nachrichtenagentur Reuters am Samstag. Die Bank und die EZB wollten sich nicht zu dem Treffen äußern.

Zugleich betonte Saracho am Freitag in einem Schreiben an Führungskräfte, trotz der „schwierigen Situation“ bleibe das Geldhaus zahlungsfähig. Saracho rief die Mitarbeiter auf, „ruhig und zuversichtlich“ zu bleiben. Der von der Zeitung „Expansion“ veröffentlichte Brief wurde von einer Banksprecherin bestätigt.