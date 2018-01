An der Wall Street hat man große Angst vor Banken, die aus heutigen Technologie-Dienstleistern heraus gegründet werden. „Amazon, Google und Facebook besitzen zwei wichtige Dinge, wenn es darum geht, bei Verbraucherzahlungen und Krediten erfolgreich zu sein“, sagt Brendan Wallace, Geschäftsführer von Fifth Wall Ventures in Kalifornien. „Erstens die Daten und zweitens die Beziehung zu dem Kunden.“ Durch die zunehmende Masse an Daten könnten die Konzerne einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil gegenüber herkömmlichen Banken erlangen. „Es ist unvermeidlich, dass sie tiefer in das Finanzwesen eindringen, um von diesen Vorteilen zu profitieren“, sagt Wallace.

Währenddessen man sich in den USA noch Sorgen macht, versucht sich Amazon.com Inc. in anderen Ländern schon als Bank. In Indien und Mexiko bietet der Konzern einige Zahlungsdienstleistungen selbst an. Außerdem beteiligt er sich aktiv an Start-Ups im Fintech-Bereich. Das geht aus einer Studie von CB Insights hervor. So betreibt Amazon in Indien einen sogenannten Cash-Pickup-Service. Mit ihm können Kunden Geld auf ihr digitales Konto laden. Der Konzern hat zudem mehrere indische Finanz-Start-Ups erworben oder zumindest in sie investiert. Darunter sind Emvantage Payments und BankBazaar. In Mexiko betreibt Amazon einen Barzahlservice, der eine Alternative zu einer Kredit- oder Debitkarte sein soll.