LondonDie Großbank Lloyds übernimmt die britische Kreditkartentochter der Bank of America. Für das unter der Marke MBNA firmierende Geschäft legt Lloyds 1,9 Milliarden Pfund (rund 2,3 Milliarden Euro) auf den Tisch, wie die Bank am Dienstag in London mitteilte. Der Zukauf stärke die Position von Lloyds auf dem wachsenden britischen Kreditkartenmarkt mit einer Mehrmarkenstrategie, sagte Lloyds-Chef António Horta-Osório.