OttawaDie kanadische Zentralbank folgt dem Beispiel der USA und hebt die Leitzinsen an. Die Bank von Kanada setzte ihren Schlüsselsatz um einen Viertelpunkt auf 0,75 Prozent hoch, wie sie am Mittwoch mitteilte. Weitere Zinserhöhungen hingen von den Konjunkturdaten und daraus resultierenden Hinweisen über die Inflationsentwicklung ab. In den USA hatte die Notenbank Federal Reserve im Juni ihren Schlüsselsatz auf das Niveau von 1,0 bis 1,25 Prozent angehoben.