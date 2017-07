Die britische Notenbank stellte die neue Zehn-Pfund-Note vor. Auf dem Geldschein sind die britische Königin und Schriftstellerin Jane Austen zu sehen. Es ist der erste englische Schein mit Blindenschrift.

LondonDie Bank of England hat am Dienstag eine neue Zehn-Pfund-Note vorgestellt. Zu sehen auf dem Geldschein ist neben der britischen Königin Elizabeth II. die vor 200 Jahren gestorbene Schriftstellerin Jane Austen („Stolz und Vorurteil“). In Umlauf gehen soll die Banknote Mitte September. Beim neuen Zehn-Pfund-Schein handelt sich um die erste Banknote in Großbritannien, die mit Blindenschrift versehen ist. Sie ist aus dem Kunststoff Polymer hergestellt und dadurch widerstandsfähiger als frühere Pfund-Noten.

„Die neue Zehn-Pfund-Note feiert Jane Austens Werk. Ihre Romane haben eine universelle Anziehungskraft und sind so aussagekräftig, wie zu dem Zeitpunkt, als sie zum ersten Mal veröffentlicht wurden“, sagte Notenbankchef Mark Carney am Dienstag in der Kathedrale von Winchester, wo die Autorin begraben liegt. Auf dem bisherigen Zehner war der Vater der Evolutionstheorie, Charles Darwin, abgebildet. Die alten Banknoten werden noch bis zum Frühjahr 2018 akzeptiert.