LondonDer altehrwürdigen Bank of England steht erstmals seit mehr als 50 Jahren ein Arbeitskampf ins Haus. Mitarbeiter am Empfang sowie im Wartungs- und Sicherheitsbereich wollen ab Ende Juli vier Tage lang für höhere Löhne streiken, wie die Gewerkschaft „Unite“ am Montag ankündigte. Sollte die Notenbank sich in der Gehaltsfrage nicht bewegen, drohe eine Ausweitung des Ausstands auf weitere Abteilungen. Die als „Old Lady“ bekannte und 1694 gegründete Londoner Zentralbank hatte ab März eine einprozentige Gehaltserhöhung gewährt. Zuletzt sind die Lebenshaltungskosten auf der Insel im Zuge der Pläne für einen britischen EU-Austritt jedoch stark gestiegen.