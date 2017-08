LondonDie britische Notenbank hält den Leitzins auf dem Rekordtief von 0,25 Prozent. Die am Donnerstag veröffentlichte Entscheidung der Bank of England fiel mit sechs zu zwei Stimmen aus. Zuletzt hatten mehrere Währungshüter angesichts der vergleichsweise starken Inflation laut über eine Erhöhung in der zweiten Jahreshälfte nachgedacht. Doch hat die einst vor Kraft strotzende Wirtschaft auf der Insel als Folge des Anti-EU-Votums vom Juni 2016 an Fahrt verloren.

Die Notenbank blickt nun nicht mehr so optimistisch auf die Konjunktur und senkte ihre Prognose entsprechend: Für 2017 erwartet sie nur noch ein Plus beim Bruttoinlandsprodukt von 1,7 Prozent. Im Mai hatte sie noch 1,9 Prozent veranschlagt.