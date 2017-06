LondonDie britische Notenbank schraubt die Kapitalanforderungen für die Banken des Landes um insgesamt 11,4 Milliarden Pfund nach oben. Der antizyklische Kapitalpuffer, der eine Überhitzung der Wirtschaft durch übermäßige Kreditvergabe verhindern soll, werde von null auf 0,5 Prozent gesetzt, teilte die Bank von England am Dienstag mit. Ein weiterer Schritt um 0,5 Punkte erfolge dann im November. Jede Erhöhung des Kapitalpuffers in dieser Höhe bedeutet, dass die Bankenbranche 5,7 Milliarden Pfund mehr zur Seite legen muss. Allerdings sind viele Institute ohnehin gut mit Kapital ausgestattet, so dass sie nicht unbedingt frisches Geld am Markt aufnehmen müssen.