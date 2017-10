Bild vergrößern Die Finanzmarktaufsicht fordert, dass bis Ende des Jahres eine Übergangsregelung steht. dpa Bild:

Großbritannien will 2019 die EU verlassen, bis Ende 2017 sollte laut Bank of England eine Vereinbarung für eine Übergangsregelung stehen. Die Notenbank will die Lizenzvergaben an EU-Geldhäuser schnell planen können.