Dieser Umgang der Bank of England mit den Geringverdienern unter ihren Mitarbeitern sei beschämend, realitätsfremd und zeuge von Arroganz, sagte Mercedes Sanchez von der Gewerkschaft Unite der Nachrichtenagentur Reuters. Die Gewerkschaft lässt daher ihre Mitglieder, die bei der Notenbank arbeiten, über einen Streik abstimmen. Mit einem Ergebnis sei in knapp drei Wochen zu rechnen.

Die Old Lady of Threadneedle Street, wie die Bank of England auch genannt wird, hat fast 4000 Mitarbeiter. Medienberichten zufolge sind etwa zwei Prozent Unite-Mitglieder. Nach Angaben der Gewerkschaft verdienen die Notenbank-Beschäftigten, die jetzt über den Ausstand abstimmen, weniger als 20.000 Pfund im Jahr. Dazu gehören Mitarbeiter, die an der Rezeption und in der Gebäudeverwaltung im Einsatz sind.

Die Notenbank hat die Gehälter in diesem Jahr im Schnitt um ein Prozent erhöht. Die Inflation lag zuletzt bei 2,6 Prozent und könnte Experten zufolge auf bis zu drei Prozent steigen. Auslöser ist der tiefe Fall der britischen Währung seit dem Brexit-Referendum im Sommer vergangenen Jahres.

Ein Streik ist ein äußerst seltenes Ereignis in der Geschichte der 323 Jahre alten Traditionsinstitution. Im Jahr 1994 stimmten IT-Mitarbeiter nach einer Auseinandersetzung über ihre Bezahlung über einen Ausstand ab, entschieden sich dann aber dagegen.