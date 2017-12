„Falls die Prognose nicht reinen Wunschcharakter haben soll“, müssten die Banken aber konsequenter und kreativer als bisher vorgehen, um so einen „nachhaltigen Kundennutzen“ zu schaffen, sagt Oliver Mihm, Chef von Investors Marketing. Die Geldhäuser müssten sich dabei auf die bestehenden Kunden konzentrieren und diese bei der Stange halten. Denn Kunden zurück zu gewinnen, die der Bank bereits den Rücken gekehrt hätten, sei erfahrungsgemäß kein aussichtsreiches Unterfangen.

Um die sonstigen Erträge abseits des traditionellen Bankgeschäfts zu steigern, raten Experten vor allem zu einer Lösung: Die Institute müssten ihre Kundendaten stärker nutzen. Einige Geldhäuser gehen diesen Weg bereits. Zu ihren Zusatzangeboten, mit denen sie Kunden stärker an sich zu binden versuchen, gehören etwa die Vermittlung von Immobilien und Vertrieb von Gas- und Stromverträgen. Über die Summen, die bisher von den Konten der Kunden abgebucht würden, könnten die Banken erkennen, ob ihre Kunden mehr als der Durchschnitt zahlten und ihnen dann bessere Angebote unterbreiten, so Investors Marketing.

So können all diejenigen, die ein Girokonto bei der Hypo-Vereinsbank haben, das bereits mit Hilfe des Berliner Fintechs Moneymap durchleuchten lassen. Sie bekommen danach Vorschläge, wie sie ihre Ausgaben für Strom, Gas und Mobilfunk senken können. Auch einige Volksbanken und Sparda-Banken bieten etwas Ähnliches an.

Solche Angebote könnten dazu beitragen, dass Banken die Beziehung zum Kunden stärken. Das werde zwar nicht ausreichen, um den Rückgang des Zinsüberschusses komplett auszugleichen, aber es werde dazu beitragen, sagt Mihm. Investors Marketing prognostiziert, dass der Zinsüberschuss im Jahr 2025 bei voraussichtlich 54 Prozent der gesamten Erträge liegen wird. 2016 waren es 71 Prozent.

Parallel zu den sonstigen Erträgen dürften auch die Provisionsüberschüsse zulegen, also Einnahmen aus Wertpapiergeschäften und Zahlungsverkehr. Ihr Anteil erreichte im vergangenen Jahr 23 Prozent und soll bis 2025 laut Investors Marketing auf 31 Prozent steigen.