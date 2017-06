FrankfurtEZB-Bankenaufseher Pentti Hakkarainen hat sich für mehr grenzüberschreitende Zusammenschlüsse in der Branche ausgesprochen. Es wäre positiv, wenn länderübergreifende Bankdienstleistungen in Europa zunehmen würden, sagte Hakkarainen am Donnerstag auf einer Veranstaltung in Dublin laut Redetext. Ein stärkerer Wettbewerb in jedem lokalen Markt und mehr Optionen für Kunden wären die Folge, sagte der Finne. Die Europäische Zentralbank (EZB) ist seit Herbst 2014 für die Aufsicht über die großen Banken im Währungsraum zuständig.

In jüngster Zeit gab es in Europa nur wenige Fusionen über Ländergrenzen hinweg. 2016 kaufte die französische Privatbank Oddo für rund 600 Millionen Euro BHF Kleinwort Benson. Ende 2008 übernahm die französische Bank Credit Mutuel die Citibank Deutschland für rund fünf Milliarden Euro von der US-Großbank Citigroup.