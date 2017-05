ParisIm Ringen um den Zuzug von Finanzinstituten aus London nach dem Brexit spielt Paris Frankreichs Notenbankchef zufolge vorne mit. „Wir haben diskrete, aber zahlreiche und ernsthafte Kontakte“, sagte Francois Villeroy de Galhau am Montag auf einer Veranstaltung in der französischen Hauptstadt. „Paris hat alle Chancen,“ sagte das EZB-Ratsmitglied, das auch der französischen Bankenaufsicht ACPR vorsteht. Nach dem für 2019 geplanten EU-Austritt benötigen in Großbritannien ansässige Institute voraussichtlich eine eigene Gesellschaft mit Lizenz in einem Land der Europäischen Union, um ihre Produkte und Dienste in den verbleibenden 27 Mitgliedstaaten anzubieten.

Neben Paris machen sich auch Frankfurt, Mailand, Amsterdam, Dublin und Luxemburg Hoffnung auf den Zuzug von Geldhäusern, Vermögensverwaltern und Investmenthäusern. Ausländische Banken planen wegen des Brexit bereits die Verlagerung Tausender Stellen aus London. Nach früheren Angaben von Insidern könnte die französische Großbank BNP Paribas bis zu 300 Stellen aus der britischen Hauptstadt und Finanzmetropole abziehen.