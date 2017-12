FrankfurtDie Entwicklung der Immobilienfinanzierung wird in Österreich immer mehr zum Thema für die Aufseher. Erhöhte Wachsamkeit sei angebracht, erklärte die Österreichische Nationalbank am Montag anlässlich der Veröffentlichung ihres jüngsten Stabilitätsberichts. Ein zunehmender Anteil der neuen Kredite an Privathaushalte weise relativ hohe Beleihungs-, Schuldendienst- und Verschuldungsquoten auf. Insgesamt blieben aber die systemischen Risiken begrenzt.

Österreichs Nationalbank riet den Banken, das momentan günstige Umfeld zu nutzen, um Reformen zur Verbesserung ihrer Ertragskraft anzustoßen. So könnten sie ihre Risikotragfähigkeit ausbauen. Die Banken sollten jedoch vor allem in der Immobilienfinanzierung keine übermäßigen Risiken eingehen.